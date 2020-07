Caso Autostrade /1

L'Italia distrugge

i suoi pionieri

Sono, a dir poco, disorientata e il motivo è questo: la Cina, paese dichiaratamente comunista, sforna continuamente miliardari indigeni, supportati dal governo nell'opera, spesso poco etica, volta alla conquista del pianeta. L'Italia, paese democratico e capitalista, riconosciuto come uno dei primi sette paesi più industrializzati del mondo grazie soprattutto, a dinastie imprenditoriali di elevato spessore illuminista, fa di tutto per distruggere la sua classe di pionieri. Mi domando: è una nuova corrente filosofica che vuole buttare all'aria canoni consolidati da decenni oppure è una strategia di quei pochi potenti che influenzano, da anni, le strategie politiche della maggior parte delle nazioni? Per il momento, noi italiani, ci sentiamo appagati dalla spontanea considerazione espressa dalla Sig.ra Angela Merkel nei nostri confronti: brava gente, pronta ad essere turlupinata.

Sandra Sartore

Padova

Caso Autostrade/2

Il governo

marmellata

Anche sulla vicenda Autostrade il governo si è attenuto al cliché di sempre, quello cioè di non decidere, demandando ad altri il peso delle responsabilità. Così è stato per la scuola, per Taranto, tanto per citarne due. Spalmare su mille soggetti il peso di una decisione. Più governo marmellata di così.

Enzo Fuso

Lendinara(Ro)

La sedia vuota

Il corteggiamento

al tempo del Covid

Martedì ero presente allo spettacolo di Carlo e Giorgio in Piazza Mercato a Marghera: mi sono divertito e mai per un momento mi sono sentito in pericolo per la mia salute, impegnato com'ero a relazionarmi con una gentile signora, resa probabilmente più affascinante da questa condizione odalisca che la vezzosa mascherina lasciava intendere. Ero stato seduto gomito a gomito con lei in ferry boat per poi proseguire assieme in tram (confidavo nel trovar posto con lei nei sedili larghi da due...) , scoprire con sollievo all'ingresso in Arena di non essere febbricitante (nonostante la sottile eccitazione che ormai mi abitava) ma.... in quanto non congiunti ci siamo accomodati con una sedia inutilmente vuota tra di noi che ha frustrato irrimediabilmente le mie intenzioni seduttorie. Che tristezza....

Roberto Cargnelli

Caso Palamara

Il silenzio

dei colpevoli

Il virus della dissolvenza italica, incalza sullo scaldalo dell'espulsione dall'Anm del suo presidente: Luca Palamara. Il quale in un intervista video, si difendeva dicendo: facevo parte di un sistema. Parole non frutto di intercettazioni, stavolta è roba sua chiara,manifesta e spregiudicata. Questa è la verità, di una magistratura che, per un lunghissimo periodo, ha fatto e disfatto a proprio piacimento i propri comodi interessi personali e politici. L'espulso ha annunciato ribellandosi, che farà i nomi, non l'attività malsana di un singolo giudice ma addirittura un clan, un sistema, un gruppo di figure e figuri, tutti a piede libero. Mentre in un Paese normale e civile, sarebbero finiti in collegio, con l'espulso primo del listone. Così non è stato e non lo sarà mai, dato il silenzio assordante delle istituzioni, in primis il preposto ministro. È il silenzio dei colpevoli una complicità omertosa già vista in passato in altre gravi situazioni.

Giancarlo Parissenti

Sanità

L'ambulatorio

da salvare

Sono approdata su consiglio di una mia amica, dopo anni di sofferenza e incomprensione, presso questo ambulatorio. Ho trovato una competenza e umanità veramente incredibile sia da parte della D.ssa D'Urso che dalle collaboratrici tutte. Il problema è che questo ambulatorio lo vogliono chiudere, e per questo mi appello, tramite il Vostro giornale, al nostro governatore Zaia, sempre molto attento e sensibile al benessere dei suoi cittadini. Gli rivolgo una supplica affinchè non lo faccia chiudere, perchè il dolore è una vera malattia, ma poco presa in considerazione; ne soffro da una decina d'anni a causa di una malattia autoimmune. Non serve dare numeri di s.o.s. e di aiuto dopo una disgrazia già avvenuta per disperazione, l'aiuto ce lo abbiamo già con la nostra sanità di eccellenza. Lo faccia continuare ad aiutare tante persone che, come me, ci vanno con tanta speranza perchè ci ridiano la voglia di vivere.

Lucia Tono

Montegrotto Terme (Pd)

Coronavirus /1

Un'Italia

immobile

Sentir parlare di poteri da parte del governo fa sempre un certo comprensibile timore. Quando Matteo Salvini, allora Vicepresidente del Consiglio e Ministro dell'Interno del primo Governo Conte, chiedeva più poteri con l'intento di salvaguardare una maggiore sicurezza per il Paese e per gli Italiani si scatenò l'inferno. Volarono parole grosse dalla rievocazione del ventennio, all'epiteto di dittatore, fascista e razzista e via di seguito. Oggi ci troviamo davanti a un Presidente del Consiglio che vorrebbe auto conferirsi pieni poteri in nome del coronavirus. Dopo mesi passati in quarantena si palesa l'intento di imporre ancora un lockdown in modo tale da privare il Popolo dei suoi diritti costituzionali, quali le elezioni regionali e amministrative, o le proprie pregorative. Da notare che il Presidente del Consiglio è stato nominato tale per giochi di palazzo, purtroppo consentiti dalla Costituzione, ma non è stato eletto da nessuno. Ciò stante si persevera nel cammino di una Italia immobile con l'economia a rotoli, con un pericolo lampante di una insofferenza sociale che potrebbe portare a conseguenze ben più gravi di una ulteriore ondata del virus. Vien da chiedersi è questo un Paese normale? Ma è mai possibile che non si faccia una volta tanto un atto di buon senso con un passo in dietro e rimettersi alla dignità e volontà dei Cittadini?

Celeste Balcon

Belluno

Coronavirus/2

L'interesse

alla poltrona

Se Giuseppe Conte ne avesse la statura politica, si potrebbe temere che il prossimo 31 luglio sia una riedizione del 18 brumaio 1799, quando Napoleone con un colpo di stato assunse i pieni poteri. In realtà la ventilata proroga dello stato di emergenza non sarebbe cesarismo, bensì l'ennesimo patetico tentativo di prolungare l'agonia di un Governo ormai alla frutta. Quando in autunno gli italiani cominceranno a scendere in piazza, qualcuno dovrà spiegare a Conte che il tempo delle chiacchiere è scaduto, e che è giunto il momento di abbandonare i sogni di gloria, di togliere le tende, e di ritornare a fare il professore. Allora sarà ancora più evidente il tempo perso per l'inettitudine di questi politicanti, mossi solo dall'interesse di stare incollati alla poltrona.

Ivana Gobbo

Abano Terme (Pd)

