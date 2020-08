Casapound in Regione

Preoccupato per il

Friuli Venezia Giulia

Vediamo se la magistratura farà quanto in suo dovere per l'irruzione di Casapound nell'Aula del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia a Trieste, mentre era in corso la seduta di una Commissione. Il reato è evidente, essendo stato interrotto un servizio pubblico ed i protagonisti ben individuabili. Altrettanto grave è che un'istituzione pubblica possa essere aggredita con tanta facilità da un qualsiasi gruppo di persone, nel caso specifico da un manipolo di neofascisti, e che nessuno abbia mai pensato ad una qualche seria misura di sicurezza. Inconcepibile che i consiglieri se ne stiano stati zitti ad ascoltare Casa Pound e che uno della Lega li abbia addirittura sostenuti affermando che lui sparerebbe ai migranti, mentre nel frattempo il capo della Protezione civile di Grado rassicurava che per risolvere il problema stavano organizzando squadroni della morte. Sconcertante poi che il Presidente della Giunta regionale non abbia sinora proferito una ferma indignazione e condanna per tutte queste scelleratezze. A questo punto è da essere molto preoccupati di quello che sta succedendo in Friuli Venezia Giulia, anche perché è già successo che abbia precorso storicamente eventi nazionali; basti ricordare l'incendio a Trieste del Narodni Dom nel 1920, agli albori del fascismo, recentemente restituito alla Comunità slovena alla presenza del Presidente Mattarella.

Loris Parpinel

Prata di Pordenone

Il grado di civiltà

La giustizia

con la Serenissima

Sto leggendo con molto piacere ed interesse il libro di Giovanni Marangoni (Libreria Filippi Editrice - 1971) dal titolo: Giorno per giorno, tanti anni fa (Almanacco della Regione Veneta). Come noto questo è un libro d'estrazione radiofonica nato da una fortunata rubrica giornaliera, trasmessa dal Giornale del Veneto, lungo un arco di 620 trasmissioni e che ha dato una ampia panoramica della Regione Veneto, appunto giorno per giorno, raccontando fatti e fatterelli ivi accaduti negli ultimi 1100 anni di storia. Orbene, per esempio, a pagina 53 detto libro ci informa che il 5 marzo 1280, sotto il principato dei Contarini, si stabilì che i dogi dovessero farsi consegnare giornalmente un elenco dei prigionieri ai fini di accertarsi che non rimanessero in carcere più di 30 giorni prima di essere tradotti in giudizio. Citando quanto accompagna questa disposizione ci viene dimostrato a quale alto grado di civiltà fosse giunta la repubblica fin da quei lontanissimi tempi e ci fa arrossire pensando alle condizioni della giustizia ai tempi attuali. Ho riportato quanto sopra perché a me piacerebbe, e son matematicamente sicuro di non essere il solo, che nella fortunata pagina del Gazzettino Lettere &Opinioni, a fianco di La frase del giorno fosse riportato, se possibile, anche uno dei fatti successi nello stesso giorno di tanti anni fa nella nostra regione. In questo modo manterremmo viva la memoria e daremmo ragione al detto che recita Una comunità senza memoria è come un corpo senza anima.

Renzo Turato

Padova

Il congresso americano

Giusto fermare

i colossi del digitale

Quanto accaduto nei giorni scorsi al congresso Americano è stato molto interessante: è accaduto finalmente quello che io penso da anni, cioè che è giunto il momento di fermare le multinazionali che hanno superato certi limiti di potere ed influenza economico/politica. Per quanto io sia sempre stato un feroce anti comunista, profondamente liberale e liberista, ritengo assolutamente indispensabile agire per limitare il potere e le dimensioni raggiunte dai colossi del digitale, vedi Amazon, Facebook, Apple, Microsoft, e tanti altri grandi gruppi non meno pericolosi. Arginare il libero mercato e limitare l'iniziativa privata può sembrare una idea socialista, ma quando certi soggetti raggiungono livelli enormi c'è il dovere degli Stati di intervenire per ripristinare diritti e doveri di tutti. Le enormi disparità che esistono tra i colossi citati ed il resto degli attori del commercio mondiale, hanno generato un fenomeno che sembra ormai irreversibile, destinato, se non viene posto rimedio, a modificare radicalmente intere economie con grandissimi danni per le popolazioni di molti Stati, e non solo delle aree a basso reddito, ma anche delle zone più benestanti. Il potere di condizionare, fino a far morire interi comparti del commercio, rende queste multinazionali dei soggetti pericolosi per il liberismo stesso che paradossalmente è alla base del loro successo. Se consideriamo che, messe assieme le quattro aziende citate hanno un prodotto lordo di oltre 5.000 miliardi di dollari (pari a circa 3 volte il Pil dell'Italia) possiamo ben capire la forza ed il ricatto che possono esprimere nei confronti addirittura di grandi Stati, o bbligandoli a sottostare alle loro regole se si vuole avere il beneficio economico ed occupazionale che determinano i loro insediamenti nei propri territori. Non è possibile lasciarli fare, bisogna assolutamente frenare le loro esagerate influenze, ne va del principio di Democrazia e della dignità dell'intera popolazione mondiale.

Claudio Scandola

Salvini a processo

I nipotini

di Stalin

L'Italia è un paese democratico ma nei fatti concreti non lo è, non si può avere idee che non collimano con il pensiero unico corrente e manifestarlo pena essere tacciati da fascista, razzista, sinonimo di leghista. Fascismo morto e sepolto da 75 anni. Una grande ingiustizia processare un ministro per avere esercitato la propria funzione. Una signorina che giocava con nave straniera e speronava una motovedetta della guardia costiera con grave pericolo per la vita dei nostri marinai. Premiata ricevuta con tutti gli onori e insignita di onorificenze; come a dire in Italia se hai violato la legge sei un eroe. Salvini si prepari per una ventina di anni a frequentare le aule di giustizia ed infine stremato riceverà l'assoluzione. Riabilitato oltre il tempo massimo con gravi conseguenze per la democrazia. Stalin nei suoi discorsi affermava il principio: Non ci sono dissidenti in Unione Sovietica.

Forse che i nipotini di Stalin si sono stabiliti in Italia?

Franca Tombola

Rivolta a Treviso

Le parole

del prefetto

Si resta letteralmente basiti leggendo le dichiarazioni del Prefetto di Treviso, riportate dal Gazzettino, secondo cui per fortuna alla ex Caserma Serena giovedì non è montata alcuna protesta come è accaduto a giugno. Par di capire che distruggere l'infermeria, lanciare letti e brandine, scaraventare a terra scaffali e computer, secondo la dott.ssa Laganà sia una normale manifestazione di dissenso.?

Umberto Baldo

Abano Terme (Pd)

