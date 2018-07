CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Caro Direttore,vorrei una sua opinione sul fatto della legge elettorale. Appena finite le elezioni di marzo, quando non si riusciva a mettersi d'accordo per fare un governo, tutti imprecavano contro questa legge elettorale e si pensava di fare un governo provvisorio che facesse una nuova legge elettorale per poi andare alle elezioni con una nuova legge visto che questa era la causa di tutti i mali. Sembrava che questa cosa fosse la priorità di questo governo. Poi Salvini ha visto che il problema migranti portava consensi al suo partito ci si...