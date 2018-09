CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Caro direttore, vorrei dire la mia sull'affare Jimmy Bennet-Asia Argento. Devo dire che non mi convince quell'aria mesta da cane bastonato e sessualmente rovinato di Jimmy Bennett, che al sol ricordo di aver visto quell'oscuro oggetto del desiderio di Asia, ancora adesso gli vien da vomitare. A parer mio, fa tutto solo per i soldi. Magari mostrerà tutte le parcelle onorate del suo psicanalista, l'importante è vincere la causa, anche così si esprime il sogno americano. Lei non sarà una santa e poco gliene importa, ma perchè non guardare...