Caro Direttore,volevo esprimere i miei dubbi e sentire la sua opinione per quanto riguarda il comportamento dell'elemosiniere dl papa che, in barba a tutte le leggi ha tolto personalmente i sigilli da luce e acqua, posti dalle aziende preposte ai condomini abusivi di uno stabile di Roma, per morosità. E non di spiccioli si tratta ma di ben 300 mila euro! Sono cattolica e praticante e sono rimasta allibita, sconcertata e sfiduciata dal comportamento di questo rappresentante della chiesa! Perché essendo l'incaricato diretto del papa ha agito a...