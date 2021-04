Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Caro direttore,volevo dare la mia testimonianza in fatto di Covid-19. Al lavoro da noi c'era stato un focolaio e avevo contratto anch'io il virus. L'ho debellato con un po' di tachipirina e con il propoli: poco più di una settimana di sintomi parainfluenzali e adesso sto meglio di prima. Quindi: smettiamola con tutto questo terrorismo mediatico! Come ogni virus di tipo influenzale, il Covid è pericoloso per i più deboli ovvero gli...