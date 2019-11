CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Caro direttore,voglio elogiare l'efficienza dei controllori dei treni di Trenitalia... Venerdì scorso sono dovuta andare a Padova per sbrigare una questione. Non sapendo il tempo che ci avrei impiegato ho fatto tramite internet un biglietto andata/ritorno per regionale veloce per il treno delle 17.21. Essendomi sbrigata velocemente sono salita sul regionale delle 16.00, contenta di poter arrivare a casa prima. Non l'avessi mai fatto. Il gentile e fiscalissimo controllore mi ha detto che il mio biglietto non era valido perché era troppo...