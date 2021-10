Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Caro Direttore,venerdi ero seduto in un bar in piazza Ferretto a Mestre con mia moglie in carrozzina, ci godevamo la splendida giornata di sole e vedevamo via via formarsi un assembramento di persone che diventa in breve una piccola folla. Da un palco improvvisato inizia a parlare una signora, poi una seconda che illustrano in modo e toni abbastanza contenuti i motivi per cui dobbiamo contestare il green pass. Usavano i consueti slogan,...