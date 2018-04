CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Caro Direttore,vedo la disperazione negli occhi dei Cinque Stelle. Se non riescono a fare il Governo con il PD e buscano una seconda scoppola in Friuli, il movimento si scioglierà come neve al sole. Se poi Renzi riesce ad entrare nella roccaforte grillina, il suo cavallo di Troia farà strage di iscritti, vanificando le ultime velleità rivoluzionarie di un partito nato dal nulla è rimasto una bolla di sapone in mano ad un bambino.Enzo FusoLendinara (Rovigo) Caro lettore,sarei più prudente sui destini futuri del Movimento 5stelle....