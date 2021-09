Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Caro Direttore,una delle parole che più intriga le nostre menti in questo agitato tempo è la parola liberta invocata nella battaglia vaccinale con una foga degna delle epoche delle crociate, nonchè usata attualmente dagli stessi talebani a proposito della Sharia. È stato detto molto della componente variegata dei no vax e dei no green pass: paura, notizie false e discutibili sui vaccini, imposizioni alla coscienza ed alla libertà...