Caro Direttore,

un qualsiasi Governo degno di questo nome, in qualsiasi parte del mondo, di fronte ad una qualsiasi problematica, elabora le sue proposte, ed emette i provvedimenti conseguenti. In parole povere decide! Se invece non si hanno idee e si brancola nel buio, se qualsiasi proposta deve passare sotto le forche caudine delle forze della stessa maggioranza, se non si è in grado di programmare il futuro del Paese, non resta che ricorrere ad una pletora di Commissioni, e da ultimo agli Stati Generali, con il solo scopo evidente di dare un calcio al barattolo per tirare a campare. Sono invecchiato sentendo parlare sempre delle stesse cose: sburocratizzazione e semplificazione, giustizia, fisco, ecc. senza mai vedere nulla. E molte di queste riforme sarebbero a costo zero, quindi non ci si venga a parlare di carenza di risorse. Faccia pure gli Stati Generali il premier Conte, ma almeno non ci prenda in giro caricandoli di aspettative che, come sempre, andranno deluse.

Umberto Baldo



Caro lettore,

lo dico con il massimo rispetto e sarò felice di essere smentito dai fatti, ma questo storia degli Stati Generali per rilanciare l'economia mi lascia molto perplesso. Già il richiamo storico è quanto meno discutibile: gli Stati Generali furono ideati da Luigi XVI nel 1789 con l'obiettivo di raccogliere idee per il futuro di una Francia in grosse difficoltà finanziarie e politiche. Si rivelarono del tutto inutili. Non solo: la crisi economica degenerò in una violenta rivoluzione e tre anni dopo il re fu impiccato. Diciamo che dal punto di vista storico non sono un bel precedente. Per nessuno, né per il Paese e neppure per lo stesso premier Conte che questi Stati Generali li ha voluti. Ma senza essere scaramantici, c'è anche un problema di sostanza: dal governo in questo momento ci si attende non che organizzi scintillanti convegni o crei nuove commissioni infarcite di consulenti, ma che faccia proposte concrete, che indichi con chiarezza al Paese le strade da seguire, che spieghi dove e come intende impiegare le risorse che sono a disposizione. Non c'è tempo da perdere. Il premier Conte nella fase del blocco totale e della battaglia per il contenimento del contagio ha visto crescere notevolmente i propri consensi. Ma ora si è aperta un'altra fase. Conclusa la guerra, il Paese deve affrontare il dopoguerra. Che impone in tempi brevi assunzioni di responsabilità e scelte anche più complesse di quelle della fase precedente. All'orizzonte c'è una congiuntura economica dai contorni ancora da definire, ma sicuramente difficile e probabilmente pesante nei suoi effetti sociali. Di fronte a questi scenari anche gli orientamenti dell'opinione pubblica possono cambiare rapidamente. Conte farebbe bene a non dimenticare la lezione di Winston Churchill. Il leader inglese vinse una guerra e salvò la Gran Bretagna: era al massimo della popolarità. Ma alle prime elezioni del dopoguerra, nel 1945, fu nettamente sconfitto dai laburisti, suoi avversari. Ed era Churchill.

© RIPRODUZIONE RISERVATA