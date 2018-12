CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Caro Direttore,un parlamentare 5 Stelle lascia il Movimento e confluisce in Forza Italia per divergenze sul sostegno ai disabili non concesso, a suo modo di vedere, dal governo in carica. A causa di una clausola del contratto firmato dai parlamentari 5 Stelle, chi abbandona il Movimento per andare in un altro partito deve pagare una penale da 100.000,00 (Euro centomila/00). Ma nella nostra Costituzione non esiste l'art. 68, che statuisce che ciascun parlamentare rappresenta la nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato?...