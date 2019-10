CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Caro direttore, umana pietà per quella donna completamente velata di nero che si scherma per non farsi vedere dal vostro giornalista che la interroga, tramite l'interprete, sul marito, l'imam bengalese di Padova, accusato di insegnare ai bambini il Corano con urla botte e minacce. Cosa vogliamo che dica? Che il marito è un islamico fanatico? Dice che il marito - poco più che ventenne come lei - è un uomo buono , che non fa male a nessuno.Chi fa da interprete, padre di famiglia mussulmano e bengalese anche lui, conferma: vedete, quanto è...