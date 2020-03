Caro direttore,

tutto è cominciato nel penultimo weekend del mese di febbraio. In seguito all'accertamento dei primi casi veneti di coronavirus, i supermercati e i centri commerciali (compreso il mio punto vendita) sono stati presi d'assalto per il rifornimento alimentare, con l'effetto involontario di ulteriore diffusione del contagio. A causa dell'emergenza sanitaria, i nostri Colli Euganei si sono ritrovati ben presto nell'occhio del ciclone. La situazione ha cominciato dunque ad aggravarsi: sono aumentati i contagiati e i deceduti. Il primo decreto governativo ha imposto alcune misure cautelative, come la chiusura provvisoria degli istituti scolastici e la sospensione dei tributi per i cittadini delle cosiddette zone rosse. Un secondo decreto ha introdotto delle misure più drastiche: la chiusura dei grandi luoghi di aggregazione, le restrizioni d'orario per ristoranti e luoghi pubblici, ma soprattutto l'invito alla cittadinanza a rimanere in casa. Quando tutto il territorio nazionale è stato dichiarato zona rossa, l'invito a restare in casa è diventato perentorio; le eccezioni, tramite autocertificazione, riguardano solo i motivi di lavoro, salute e simili. Nonostante questo, gli assembramenti sono più o meno proseguiti ed ora sono perseguibili per legge. Per fermare definitivamente il contagio, forse sarebbe davvero necessaria la chiusura totale di tutti gli esercizi pubblici per almeno una quindicina di giorni.

Mattia Bianco

Galzignano Terme (Padova)



Caro lettore,

tutti i divieti di questo mondo non basteranno a convincere le persone che bisogna rispettare le regole e le restrizione imposte dal governo. Non siamo la Cina, non siamo - per nostra fortuna - cittadini di un regime autoritario e militarizzato, abituato a vivere secondo gli ordini indiscutibili di un partito. Dobbiamo riuscire a battere il virus senza rinunciare ad essere una democrazia, senza rinunciare al nostro modo di essere. In questi giorni stiamo già rinunciando a molte delle nostre libertà. Un sacrificio enorme. Ma la sconfitta del virus dipende da noi. Dai nostri comportamenti, dal nostro senso civico, dalla nostra responsabilità. Negli ultimi giorni qualcosa sembra essere cambiato: le strade sono vuote, il numero di denunce per aver infranto i divieti sta calando, le persone sembrano finalmente consapevoli della posta in gioco e dei rischi che stiamo correndo. In una provincia non molto lontano da noi, Bergamo, muore una persona ogni mezz'ora e gli ospedali non sanno più come accogliere e come curare i malati. Dobbiamo e possiamo evitare che succeda anche da noi. Siamo ancora in tempo. Ma dobbiamo sapere che, prima che dai divieti e dalle scelte del governo, dipende da noi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA