Caro direttore, trovo davvero vergognosa e indecente l'ultima trovata di Di Maio e del suo amico Di Battista tornato, purtroppo, dal suo soggiorno dorato in America Latina dove, forse, ha studiato come si combatte la guerriglia rivoluzionaria alla Castro e Che Guevara. Questi signori, infatti, hanno dichiarato di essere al fianco, col M5S, non di pacifici contestatori al governo Macron, ma di quella massa di teppisti che sono rimasti a indossare il gilet giallo e che si stanno dedicando anima e corpo alla devastazione di Parigi. Siamo di...