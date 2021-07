Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Caro direttore,torno a riflettere sulla vaccinazione anti-covid e sul fatto che molti professori, come molti medici e personale infermieristico, non la vogliono fare. Gli esperti vogliono rendere obbligatorio per questi professionisti qualcosa che non lo è in nessun paese al mondo, con evidente disparità di trattamento. Invece che prendersela con i professori refrattari, minacciando licenziamenti o demansionamenti, perché non si rende...