Caro Direttoresussidi a chi non genera reddito, o medita di smettere di generarlo, minori tasse a chi già non ha ritenute alla fonte, condono per chi le tasse le ha evase e conta di continuare a farlo. Alla fine ha vinto l'Italia dei ceti improduttivi, che ottengono con la Finanziaria giallo-verde sussidi a pioggia, pagati dagli ormai minoritari ceti produttivi, che sono rimasti gli unici a pagare le imposte. Mi chiedo come faccia Salvini a giustificare al suo tradizionale elettorato del nord tali scelte di finanziare con il debito richieste...