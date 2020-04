Caro Direttore

sul Gazzettino di domenica lei ha risposto ad un lettore per spiegare alcune differenze nella gestione del Covid tra Germania e Italia. La Germania, come lei scrive, è stata avvantaggiata dalla nostra esperienza perché il virus è arrivato quindici giorni dopo. Le differenze però sono due e importanti. Per prima cosa i tedeschi hanno chiuso e fatto i tamponi nelle case per anziani, isolandole. Secondo me la differenza sta nel rigore del popolo germanico e il rispetto delle regole stabilite dal governo. Ricordo che solo grazie al ferreo rispetto di sicurezza in Germania hanno chiuso poche attività industriali e commerciali. Non come da noi dove il governo ci ha messo un mese per decidere e per questo i danni sono incalcolabili.

Rimo Dal Toso

Padova

Caro lettore,

ogni popolo ha i suoi pregi e i suoi difetti. Dei tedeschi conosciamo assai bene gli uni e gli altri. Certamente l'efficienza, la disciplina e l'attitudine al rispetto delle regole sono tratti distintivi del modo di essere delle popolazioni tedesche. Fanno, per così dire, parte del loro Dna. Non si può dire la stessa cosa di noi italiani che brilliamo in genere per altre qualità, anche se in queste settimane, dopo qualche resistenza iniziale, abbiamo applicato con discreta diligenza le restrizioni imposte dalle autorità per contrastare il virus. Tuttavia se l'indole di un popolo è un elemento importante per spiegare fenomeni e differenze, conta anche molto, soprattutto in situazioni di emergenza e di difficoltà, la capacità di chi ne ha la responsabilità, di assumere decisioni e fare scelte efficaci. In Germania certamente questo è accaduto. Ma è avvenuto anche in Italia, seppur in modo diverso da territorio a territorio. Lo dimostra l'inchiesta che abbiamo realizzato e che potete leggere a pagina 3 dell'edizione odierna del giornale. Aver per esempio compreso con rapidità, da parte delle autorità sanitarie e politiche, che l'ospedalizzazione dei contagiati di coronavirus era un errore perché l'ospedale diventava un formidabile veicolo della diffusione del contagio e quindi era più opportuno curare a casa, laddove possibile, le persone infette, ha fatto la differenza tra le regioni italiane. E contribuisce a spiegare perché, nel nostro paese, a due mesi di distanza dall'inizio della pandemia, i tassi di mortalità o di contagio rispetto al totale della popolazione siano così diversi da un territorio a un altro. Anche qua do si tratta di regioni confinanti.

