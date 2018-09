CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Caro Direttore,sul fatto che come scrive lei il PD al governo non abbia saputo capire i veri problemi dei cittadini, soprattutto quelli delle fasce più deboli dalla popolazione, c'è ben poco da obbiettare, e quindi non posso che essere d'accordo con Lei. Il punto però è che, dopo averli capiti, i problemi bisogna risolverli. Ecco, a me pare che le soluzioni prospettate dal nuovo governo per risolvere i complessi problemi del paese siano per la gran parte irrealizzabili, oppure, qualora alcune di esse fossero veramente messe in pratica,...