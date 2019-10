CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Caro direttore,sono una quotidiana e affezionata lettrice da ben 42 anni assieme a tutta la mia famiglia. Volevo una sua opinione: ritiene giusta la rimozione del crocifisso dalle aule scolastiche e dagli uffici e luoghi pubblici? Io personalmente no, in quanto ritengo che ogni paese abbia il suo culto e la sua religione pertanto se lo si toglie per favorire l'integrazione interculturale e religiosa credo sia sbagliato. Ogni paese e ogni cittadino può mantenere saldo il suo credo, mantenendo esposto come è giusto il crocifisso in una...