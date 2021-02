Caro direttore,

sono un affezionato lettore del Gazzettino da quasi 70 anni: pensi che nel lontano 1963, tramite un articoletto pubblicato sul Gazzettino nella pagina di Ricerca di personale qualificato nel giro di soli 15 giorni io, perito elettromeccanico di primo pelo, sono stato assunto, da una primaria industria elettromeccanica di Padova. Da quell'assunzione è iniziata tutta la mia bella carriera lavorativa che mi ha riservato tantissime soddisfazioni. Orbene dopo questo accenno storico, mi permetto di rivolgere una critica al suo giornale per aver pubblicato, già ieri a pag.3, il Toto Ministri del possibile nascituro governo Draghi. Ma io dico: praticamente sono appena state pronunciate le severe parole del Presidente Mattarella, che già ci si fa prendere la mano da ragionamenti sui nomi? Per me sarebbe tempo di smetterla con tante supposizioni inutili che confondono le idee dei lettori e lasciare a lavorare Draghi. Lei cosa ne pensa?

Renzo Turato

Padova

Caro lettore, i giornalisti devono fare i giornalisti: raccontare su ciò che succede, ma anche cercare di scoprire e capire ciò che potrà accadere. La scelta di Mattarella di affidare a Mario Draghi il compito di formare un nuovo governo, apre scenari completamente nuovi. Provare a immaginare chi saranno i possibili ministri non è un esercizio di fantapolitica, è il tentativo di capire quali potranno essere gli equilibri politici da cui il nuovo governo potrebbe nascere. Sia Draghi sia Mattarella si sono rivolti a tutti i partiti per ottenere l'appoggio al nascente governo. Ma dentro le forze politiche il dibattito è apertissimo e le diffidenze nei confronti di SuperMario sono più diffuse di quanto le dichiarazioni ufficiali lascino pensare. E' comunque è prevedibile che, nei prossimi giorni, molte carte si rimescoleranno e i No e i Sì pronunciati in queste ore si scoloriranno, diventando via via meno granitici. Anche da questo dipenderà il profilo dei ministri che potrebbero affiancare Draghi. Perchè in un esecutivo sostenuto dalla partecipazione diretta di diversi partiti, aumenterà il numero e il peso di ministri politici. Al contrario, se alcuni partiti sceglieranno di stare alla finestra o di dire no a Draghi, si accentuerà la caratteristica tecnica del governo e dei suoi ministri. Una cosa è certa: la politica ha i suoi tempi. Ma di tempo se n'è perso già troppo nel tentativo di tenere in vita una maggioranza ormai giunta al capolinea. Draghi ha anche questa incombenza: riuscire a fare un governo e farlo in tempi rapidi

