Caro direttore,

sono sempre più arrabbiato perchè mi è proibito poter uscire per boschi e fiumi. Per non poter soddisfare pienamente in solitaria i miei hobby. Sono sempre stato ligio alle regole per andare a far spesa, in edicola, in farmacia, per una ricarica telefonica in scadenza. Esco da casa sempre munito di guanti e mascherina e rispetto le distanze di sicurezza. Ma mi chiedo perché non possono muoversi coloro che praticano jogging, coloro che come me pagano permessi per cercare i funghi, la licenza per pescare lungo i fiumi? Questo è un modo repressivo e oppressivo e con la scusa del Coronavirus addirittura, se non stai alle regole, scatta la sanzione. Le regole vanno seguite però se qualcuno va e si tiene lontano da possibili contatti e contagi, non ha niente da temere. Nè per se nè per gli altri. Dicono di pensare alla salute di noi over 70. Non è vero, da quando non esco all'aria salubre dei fiumi e delle colline, non ho più appetito, dormo poco e male, soffro di ansia e dico che è meglio morire.

Giacomo Mella

Pordenone



Caro lettore,

non creda di essere il solo a soffrire per le rinunce e ad arrabbiarsi. Tutti, con minor o maggior insofferenza, aspettiamo di poter tornare a vivere con una certa normalità. Come potrebbe essere diversamente? A nessuno piace rinunciare alle proprie abitudini, non potere essere libero di uscire di casa o di praticare il proprio sport o il proprio hobby preferito. E ciascuno è portato a considerare particolarmente vessatori, se non assolutamente ingiusti, quei divieti che vanno a toccarlo più direttamente, che ne condizionano maggiormente le scelte. Tutto ciò è molto umano. Ma l'umanità è la sintesi di tante cose, ma ha innanzitutto un inizio e una fine. Che si chiamano vita e morte. E quando queste due dimensioni sono messe in discussione, tutto il resto passa inevitabilmente e necessariamente in secondo piano. Mi permette di darle un consiglio? La capisco. Ma non viva esclusivamente come una privazione personale, come un'oppressione intollerabile, la sua attuale condizione. La consideri piuttosto un contributo temporaneo che lei, come tutti, sta dando alla propria comunità perché riesca il prima possibile a sconfiggere un nemico invisibile e micidiale. Forse se guarda le cose da questo punto di vista ne guadagna in salute e le torneranno il sonno e l'appetito. Oltre alla voglia di vivere.

