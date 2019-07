CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Caro Direttore,sono rimasto sconvolto, credo come moltissime altre persone, dalla notizia arrivata da Trento del bambino autistico rifiutato dalla famiglia. Sconvolto perché innanzitutto ho pensato a cosa può provare una persona nel sentirsi rifiutata dalla propria famiglia e sconvolto perché ho immaginato il dramma di quei genitori. Giustamente è stato detto che un caso del genere rappresenta una sconfitta per tutti, una sconfitta per una società che non ha saputo prendersi cura di chi aveva bisogno di aiuto e sostegno per gestire una...