CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Caro Direttore,sono passati meno di tre secoli da quanto Montesquieu formulò il principio della divisione dei poteri, ma tutto si può dire meno che sia lontano dall'attualità del dibattito politico-istituzionale del nostro Paese. E non da oggi. un filo rosso sembra legare negli ultimi trent'anni le vicende di Bettino Craxi, Silvio Berlusconi e buon ultimo Matteo Salvini, che, oggetto di inchieste, già approdate in un caso a condanne di primo grado, assieme al partito politico di cui è segretario, non trova di meglio che atteggiarsi a...