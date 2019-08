CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Caro direttore,sono amareggiato a vedere il declino politico italiano. Neanche con un contratto, si spera tra persone per bene, si riesce a stare ai patti con gli elettori. Quando si fa un patto bisogna rispettarlo fino alla fine. I grillini sono contro le opere pubbliche, però sono a favore dei tagli della politica, cioè meno 350 parlamentari circa, che ci costano circa mezzo miliardo all'anno (bella cifra: potremmo fare tante cose nei comuni, oramai sempre senza soldi, per le manutenzioni, per gli impianti sportivi per i nostri figli...