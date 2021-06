Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Caro Direttore,solo per chiedere se all'imprenditore veneto Marco Zennaro, sequestrato in Sudan, sarebbero accadute le stesse dolorosissime ed infinite peripezie se fosse stato americano o di qualche altro Paese. È forse il caso di chiedere aiuto alla Turchia, come avvenne alcuni mesi fa per la nostra ragazza volontaria, membro di una organizzazione umanitaria, sequestrata in Kenya, poi liberata ed anche convertita?Luigi FlorianiConegliano...