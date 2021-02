Caro Direttore,

so bene che il sensazionalismo è un fattore fondamentale nella comunicazione. Ma il mio fine è semplicemente parlare, per comunicare l'esperienza positiva che ho vissuto in occasione della vaccinazione per il Covid-19. Sono un medico di ottandue anni invitato dalla Ausll2 TV a sottopormi a questa salvifica e fondamentale procedura. Il messaggio arrivato sul mio cellulare era molto chiaro e completo. Mi proponeva quattro sedi, per scegliere la più vicina alla mia residenza, e le due date in cui avrei potuto ricevere il vaccino. Mi dava pure consigli pratici sull'abbigliamento più adatto e informazioni corrette sui possibili effetti indesiderati. Citando, con stesura semplice e comprensibile, dati scientifici senza allarmismi od occultamenti. Con un clic ho indicato le mie scelte, e immediatamente ho ricevuto la conferma dell'appuntamento con l'ora e la sede dell'incontro.

Aggiungo che nella sede di Riese Pio X ho trovato degli operatori educati e gentili, sia nella componente della protezione civile sia nel personale sanitario. Devo dire, in più, che ho avuto l'impressione di essere perfino coccolato. Ho raggiunto il mio obiettivo di raccontare una significativa esperienza che mi ha permesso di sentirmi fiero di essere italiano. Non c'è nulla di sensazionale in quanto ho scritto, ma meritava di essere detto.

Vito Toso

Castelfranco Veneto

Caro lettore,

ha ragione: non c'è nulla di sensazionale in ciò che lei racconta, ma andava detto. Perché qualche volta anche la normalità (o meglio: quella che dovrebbe essere la normalità) fa notizia. Siamo ogni giorno sommersi da denunce e allarmi, da statistiche agghiaccianti e analisi poco assai poco rassicuranti. In questo clima la sua testimonianza, tranquilla e serena, è una boccata di aria fresca.

Grazie.

