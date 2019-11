CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Caro direttore,siamo sempre ai paradossi italiani; l'ultimo esempio ce lo dà l'ex ministro della Difesa grillina Trenta. Aveva l'alloggio di servizio di 180 mq. Non essendo più ministro, dovrebbe lasciarlo; però lei non ne vuole sapere. Ma come, i grillini che dovrebbero essere i paladini contro i privilegi di qualsiasi natura, si aggrappano pure loro ai maledetti privilegi. Tutto questo succede in un momento che serve tanta solidarietà per il maltempo che sta flagellando tante città d'arte italiane, da Venezia, Pisa, Matera e il resto...