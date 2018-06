CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Caro direttore, siamo alle solite, in questo paese di gattopardisti non si può dire nulla che intacchi l'esistente pena reazioni violente, sollevazioni compatte e minacce di guerra. Il ministro Salvini, nel pieno delle sue competenze, ha semplicemente fatto notare, all'interno di un ragionamento più vasto, che ci sono troppe forze dell'ordine impegnate in scorte, e che molte, tra cui quella di Saviano, andrebbero rivalutate. Solo chi ha la coda di paglia, come Saviano e tutta la sua claque, si sono immediatamente sollevati gridando per lesa...