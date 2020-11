Caro direttore,

si è molto parlato in questi giorni sul Gazzettino del professor Crisanti. E non solo per le sue opinioni sul Covid. Posso chiedere lei che opinione si è fatto?

Gianni Piovan

Padova

Caro lettore,

in molti in questi giorni mi hanno posto questo quesito. Proverò a rispondere. Andrea Crisanti è un valente scienziato e guida il laboratorio di Microbiologia di Padova, uno dei più importanti d'Italia. Ha dato un contributo significativo alla campagna del Veneto per il contenimento del Covid ed è uno degli esperti che in questi mesi con le sue numerose apparizioni su giornali e tv ha orientato l'opinione e gli stati d'animo della gente sul coronavirus. Purtroppo, come altri suoi colleghi, credo che anche Crisanti si sia fatto travolgere dall'improvvisa , enorme visibilità mediatica di cui gode e ha goduto. Ma uno scienziato dovrebbe sapere che quando si parla di salute e di sanità bisogna usare grande cautela e attenzione. In particolare bisogna evitare che i personalismi prevalgano sugli interessi e i bisogni della collettività. A maggior ragione in una fase delicata e complessa come quella attuale. Da questo punto di vista credo che Crisanti sia incorso in alcuni passi falsi non all'altezza della sua fama e del suo ruolo. Il primo. Ha pubblicato su una prestigiosa rivista Nature un saggio sul caso Vo' e sull'efficace strategia del Veneto contro il Covid. In questo articolo di molte pagine, il professore ha ignorato completamente il contributo dei tecnici regionali. La Regione Veneto è citata solo nella parte finale e in corpo piccolo per aver finanziato lo studio di Crisanti su Vo'. Neppure una parola per Usl o per uomini e donne della Prevenzione regionale, in prima linea a Vo' sin dal 23 febbraio. A questo errore, di forma ma anche di sostanza, ne è seguito un altro. Questo: la pubblicazione di questo articolo su Nature ha provocato la replica della struttura tecnica della regione Veneto che ha inviato una lettera alla rivista muovendo una serie di rilievi scientifici allo scritto di Crisanti, accusandolo di essersi appropriato tutta la paternità del modello Vo' e della strategia veneta anti-Covid mistificando la realtà. Questa lettera è stata rivelata da Bruno Vespa nel suo nuovo libro e ha ovviamente fatto molto rumore. Crisanti, per tutta risposta, senza entrare nel merito delle contestazioni, ha prima negato che quella lettera fosse mai stata recapitata a Nature (e questo non è vero) e ha poi diffuso, attraverso alcuni giornali, un suo studio del 21 ottobre scorso che nega l'efficacia dei tamponi rapidi, ossia i test che sempre più spesso vengono usati in Veneto ma anche in Italia e nel resto del mondo, per tracciare i positivi al virus in alternativa ai tamponi molecolari che hanno tempi di validazione più lunghi. Ora, che uno scienziato eserciti le sue competenze per verificare la validità di un sistema di prevenzione o di un test non è solo giusto, ma anche doveroso. Ma sarebbe opportuno che facesse un uso appropriato di questo suo lavoro: discutesse dei suoi dubbi in università, si confrontasse con i suoi colleghi, affrontasse il tema nei consessi scientifici. Diffondere come fosse un pettegolezzo o una qualsiasi notizia di cronaca uno studio condotto su 61 casi che demolisce un test validato da tutti gli organismi scientifici nazionali e utilizzato ogni giorno su decine di migliaia di persone, non è serio, da parte di uno scienziato autorevole come Crisanti. A maggior ragione se c'è il sospetto che questo gesto risponda, prima che alla volontà di dare un contributo di ricerca, all'intento di colpire qualcuno. Nel caso specifico la Regione Veneto. Crisanti è uno scienziato di valore. Credo dovrebbe riflettere. Viviamo tempi molto difficili. Le persone sono preoccupate per il presente e il futuro. Compito degli scienziati è dare risposte e contribuire a sconfiggere il virus, non accrescere ansie e incertezze. Magari solo per guadagnarsi un titolo di giornale o una presenza in tv in più.

