CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Caro direttore,sembra che tra le file della Lega tiri l'aria di un imminente annuncio di entrata in guerra. Nel caso mettiamo, che ad eventuali elezioni si presentino in blocco una Lista Conte, il M5S con Di Maio, e un Pd capace di dare il benservito ad un Zingaretti buonista, dal faccione sempre sorridente e ubiconciliante. Mettiamo, che tale partito abbia il coraggio di dare maggior primo piano ad una Emma Bonino, rappresentante non tanto il nuovo, ma il suo saper far politica in modo onesto e competente, conosciuta in Europa e amata anche...