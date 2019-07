CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Caro Direttore,sembra che Salvini perda qualche colpo e che, oltre che per i guai interni, esca da Strasburgo con zero tituli, come diceva quel famoso allenatore. Che ne dice ?Gino De CarliSoranzen (BL) Caro lettore, Salvini in questi anni e anche durante la campagna elettorale recente per le Europee ha duramente contestato, a torto o a ragione, la politica della Ue a trazione tedesca di questi anni. Ne ha fatto un suo cavallo di battaglia, attaccando a testa bassa la politica economica e criticando aspramente le ipocrisie europee sulla...