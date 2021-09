Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Caro Direttore,secondo lei chi è più pericoloso o contagioso: un no-vax che usa sempre la mascherina e si tiene lontano dagli assembramenti, oppure un vaccinato con green pass che sta in mezzo alla gente senza mascherina?Alberto D'AnnaCarmignano (Padova)Caro lettore,forse qualcuno se n'è dimenticato, ma c'è stato un tempo, peraltro abbastanza recente, in cui tutti eravamo no-vax. Non nel senso di contrari al vaccino, ma nel senso di non...