Caro Direttore,secondo le stime dell'INPS la platea dei beneficiari del reddito di cittadinanza sarà di più di due milioni di persone, compresi gli evasori e i lavoratori in nero. I furbetti, come già dimostrato in questi giorni visto l'aumento vertiginoso di cambi di residenza e di separazioni fittizie, sono già all'opera e l'INPS ha già dichiarato di non avere gli strumenti per poter fare delle verifiche preventive serie soprattutto sul patrimonio mobiliare, essenziale per capire a chi spetta il beneficio. Ci si troverà dunque nella...