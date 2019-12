CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Caro Direttore,secondo i dati di un sondaggio, oltre il 60% (sessanta per cento) degli Italiani vorrebbe un uomo forte alla guida del Paese. Le sarei grato se aiutasse i miei concittadini a ricordare che l'uomo forte l'abbiamo già provato, più di una volta: uno è finito appeso per i piedi, un altro è andato a svernare in Tunisia e l'ultimo prometteva un milione di posti di lavoro, ma è finito ai servizi sociali a Cesano Boscone. Grazie, abbiamo già dato.Paride Antoniazzi Caro lettore,mi dispiace: ma non posso convincere nessuno a mettere...