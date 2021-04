Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Caro direttore,se potessi, direi queste cose al presidente Draghi. Grazie per averci reso Italiani orgogliosi del loro Capo. Di aver preso finalmente posizione rispetto alla questione Libica. Grazie anche per aver mostrato al mondo che quando c'è da difendere il rispetto, delle persone e del ruolo che esse rappresentano, si deve prendere posizione. Grazie anche per aver mantenuto il punto anche dopo la prima risposta provocatoria del...