CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Caro direttore,se molti guai che affliggono il paese sono un'esclusiva della politica, altri provengono dalla saccenteria italiota con la pretesa di sostituirsi ad essa. Come le istanze no-Vax, no-Tav e no-Ilva, che rischiano di paralizzare il paese economicamente, e di compromettere le conquiste raggiunte in medicina con la profilassi. Né la pronuncia del ministro della Sanità Giulia Grillo col postulato vietato vietare, tranquillizza su un possibile riaffacciarsi di morbi sconfitti. Inoltre, bloccando le grandi opere in corso, il bilancio...