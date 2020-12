Caro direttore,

scrivo per manifestare tutta la rabbia provata di fronte ad una modesta ma per me molto pesante vessazione alla quale sono stato sottoposto da parte della zelante amministrazione cittadina di Padova. Nella giornata del 30/11 ho parcheggiato l'auto in centro, ho regolarmente acquistato il biglietto del parcheggio e l'ho esposto sul parabrezza, solo che questo è caduto vicino i pedali probabilmente mentre chiudevo la porta dell'auto. Al ritorno ho trovato una contravvenzione di 29,40 euro e ho prontamente (ero ancora in auto) chiamato la polizia municipale che mi ha detto di scrivere a aps@parcheggipadova.it. Ho inviato subito una pec immediatamente, con tanto di foto del ticket regolarmente pagato oltre che della contravvenzione, Il giorno 01/12 mi è stato scritto che del mio caso si sarebbe occupato il comando della polizia municipale direttamente. Ho atteso e finalmente oggi (scaduti ormai i 5 giorni entro i quali il pagamento è ridotto del 30%) mi è giunta la risposta: devo pagare la multa in quanto il ticket deve essere esposto. Il punto è che questo non è affatto vero, la cassazione con sentenza del n. 8282/2016 del 27.04.2016 sancisce che la contravvenzione in questi casi non spetta. Ciononostante il necessario ricorso al giudice di Pace, anche qualora vincesse, comporterebbe comunque il pagamento delle spese processuali di 43 euro. La multa è di 29,40 se pagata in forma ridotta (-30% se pagata entro 5 giorni, ma io in quei 5 giorni attendevo la risposta) quindi quando notificata sarà di 37,70 + le spese di notifica. Quale cittadino sarebbe così sciocco da intraprendere un ricorso che in ogni caso gli costerebbe tanto quanto la multa, oltre al tempo che comporterebbe? In tempi nei quali è già molto pesante tutto quanto accade, è ancora più fastidioso percepire che l'amministrazione della città pesa sui cittadini anziché sostenerli.

Nicola Cardi

Padova



Caro lettore,

comprendo la sua rabbia. Perché è la rabbia di un cittadino che rispetta la regole e si sente invece trattato dalla pubblica autorità come un evasore o un malintenzionato. Purtroppo non credo che la pubblicazione della sua lettera provocherà in qualcuno un sussulto di consapevolezza. Quindi temo che debba che debba rassegnarsi a pagare la sanzione. Purtroppo la burocrazia funziona così: è allergica al buon senso ed è per sua natura incline a far prevalere la forma sulla sostanza. Non importa se il cittadino si è comportato secondo le regole e le leggi. Se non lo ha fatto come la burocrazia ha previsto che debba avvenire, non c'è ragione che tenga: è una malfattore. E deve pagare.

