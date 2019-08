CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Caro direttore,sarà il parlamento a decidere la fine del governo giallo-verde come impone la Costituzione ? È una domanda abbastanza semplice e la risposta ovvia, anche per chi non è un costituzionalista. Si ! E il merito va ascritto al presidente del consiglio Giuseppe Conte, che ha interpretato il suo ruolo seguendo le indicazioni della Costituzione. Bravo ! Le crisi si aprono e si chiudono in Parlamento. I governi nascono in parlamento con la dichiarazione di fiducia (prima, presidente e ministri sono incaricati e non nella pienezza...