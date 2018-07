CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Caro direttore, sabato 30 giugno ore 9.30 circa, A27 direzione Sud zona Treviso Nord, poco traffico. Vado al mare col camper, velocità 100/110, corsia destra. Sto per raggiungere un pullman di quelli a lunga percorrenza leggermente più lento di me. A 200 metri dal mezzo mentre mi preparo al sorpasso, ma ecco improvviso uno scarto a destra del bus che poi ritorna in carreggiata. Mia moglie, seduta alla mia destra non si accorge di nulla. Scommetto che l'autista sta usando il telefonino; adesso lo supero, controlla e vedrai. Passiamo a fianco,...