Caro Direttore,

Roma batte Bisanzio 4-0. Non sul campo di calcio ovviamente, ma su quello delle prescrizioni anti-Covid per le prossime festività natalizie. Solo menti disturbate possono aver concepito e messo nero su bianco una summa di norme che sembrano pensate per mettere in difficoltà qualunque cittadino di media intelligenza. Fra giornate colorate di rosso e di arancio, fra deroghe demenziali di difficile interpretazione, fra autocertificazioni ridicole e sanzioni inapplicabili, se non al malcapitato di turno, lo spettacolo che stiamo offrendo al mondo è quello del Paese delle mediazioni politiche persino sulla salute. Finirà come sempre con un bel troppe regole, nessuna regola.

Umberto Baldo



Caro lettore,

il decreto è figlio dell'indecisionismo di queste settimane. Dopo giorni di rimpalli, di indiscrezioni, di scontri infiniti fra rigoristi e aperturisti non poteva che uscire un provvedimento bizantino che ci costringerà a muoverci con un manualino in tasca per capire (ammesso di riuscirci) cosa possiamo fare, chi possiamo o non possiamo vedere, dove ci è possibile andare. Confesso però che non trovo che questo sia l'aspetto più criticabile. La guerra alla pandemia è difficile e nessuno ha la ricetta giusta. I cittadini hanno tutto il diritto di contestare e anche di arrabbiarsi, ma chi è chiamato a decidere ha davanti a sé un compito difficile, dove l'errore è sempre dietro l'angolo. No, ciò che mi sembra inaccettabile è altro. Soprattutto l'insostenibile e ingiustificato ritardo con cui si è giunti a varare questo decreto. L'assoluta mancanza di attenzione nei confronti di cittadini e imprese che attendevano di sapere come organizzarsi per le festività natalizie e non avevano indicazioni precise. Davvero quello che è stato deciso ieri non poteva essere deciso una settimana fa? Non sarebbe stato più rispettoso e corretto nei confronti di tutti? Ma del resto: lo staff del premier l'altra sera aveva annunciato che alle 20 Conte avrebbe illustrato in tv il decreto. Bene: la conferenza stampa del premier è iniziata un'ora e mezza più tardi. Voi vi immaginate la Merkel o Macron fare una cosa del genere?

