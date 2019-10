CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Caro Direttore, ritengo molto severo, per non dire ingiusto, il suo giudizio sul nuovo governo PD-5Stelle. La sua risposta al signor G.F. riportata sul Gazzettino del 16/10/19 lo conferma. Lei scrive: La caduta del governo giallo-verde ha offerto (al PD e 5Stelle) l'opportunità di mimetizzare le loro difficoltà facendo leva sull'anti salvinismo e sulla necessità di salvare il Paese da una deriva autoritaria. Tutti i critici del Pd dimenticano che Salvini non è pericoloso per i suoi sogni irrealizzabili di piccolo dittatore (Voglio tutto il...