Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Caro direttore,ritengo che i profughi afghani siano una cosa a parte. Ma migliaia di migranti provenienti da ogni parte si ritengono in diritto di trasferirsi in Italia, sperando di star meglio che a casa propria: sarebbe come dire, che siccome vivo modestamente, mi sento in diritto di trasferirmi a casa di Berlusconi, perché là starei meglio. Il problema non è che se arrivano sui barconi 50.000 diseredati in un anno, l' Italia non ce la...