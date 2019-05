CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Caro Direttorerisulta incomprensibile il vigente divieto di pubblicazione dei sondaggi pre-elettorali nei 15 giorni che precedono il voto. Oserei dire inaccettabile, visto che in quasi tutti i 28 Paesi membri della Ue non esiste alcuna proibizione alla diffusione delle rilevazioni delle intenzioni di voto. A me pare che questa normativa confermi l'atteggiamento, a voler essere buoni, paternalistico che la politica ha da sempre nei confronti di noi italiani. Evidentemente lor Signori pensano che i cittadini del Belpaese siano politicamente...