Caro direttore, rallentamento della crescita... Export in contrazione... Aumento dei tassi di interesse... Clausole di salvaguardia... Mai come adesso la questione economica risulta centrale...Francesco Pontelli Mestre Caro lettore, la questione economica è sempre stata centrale. E lo è inevitabilmente e necessariamente per il governo in carica. Il tema dell'immigrazione ha monopolizzato l'attenzione e lo scenario politico delle ultime settimane. Ed era giusto che fosse così. Su questo fronte l'Italia non poteva più sopportare l'ipocrita...