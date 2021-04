Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Caro direttore,questa mattina mia moglie è andata al supermercato. Siccome da alcune settimane ha notato che alcuni entrano senza sanificare le mani e anche senza la mascherina, lo ha fatto presente in cassa. Risposta: la sanificazione non è più obbligatoria. Rispetto alla mascherina invece, quando il personale lo fa notare, la risposta del cliente è: «Siamo già vaccinati». Secondo me sono risposte di comodo. Un anno fa al supermercato...