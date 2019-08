CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Caro Direttore,quello che mi aspetto ora dalle forze politiche è un'assunzione di responsabilità, che è come aspettarsi di trovare l'acqua nel deserto. Difficile, ma non impossibile. Tuttavia, molti come me sono talmente pazzi da pensare che il Movimento Cinque Stelle, il Partito Democratico e Liberi e Uguali si uniscano per un governo, che sia di scopo o di legislatura. Personalmente preferirei un governo fino alla fine della legislatura ma, come Lei m'insegna, l'erbavoglio non esiste nemmeno nel giardino del re. Figurarsi in quello della...