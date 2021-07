Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Caro direttore,quella del pass vaccinale per poter entrare nei locali pubblici, salire sui mezzi di trasporto e partecipare agli eventi mi pare una proposta di assoluto buon senso. Se attuata permetterebbe a tutte le attività, discoteche comprese, di operare in sicurezza. Se non si vuole rendere obbligatoria la profilassi, chi non è disposto a immunizzarsi credo sia giustissimo ne subisca le conseguenze, cioè le limitazioni alla sua vita...