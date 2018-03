CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Caro Direttore,quando il Pd ha candidato Maria Elena Boschi a Bolzano, mi sono chiesto cosa avranno promesso per far digerire agli Alto Atesini di lingua tedesca di dover votare una italiana? Sembra che una prima risposta sia arrivata dai senatori del Trentino-Alto Adige, Dieter Steger e Juliane Unterberger che hanno proposto un referendum per distaccare i Comuni di Cortina d'Ampezzo, Livinallongo del Col di Lana e Colle Santa Lucia, dalla Regione Veneto e la loro annessione al Trentino Alto- Adige. Suppongo che il Pd abbia promesso di...