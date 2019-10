CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Caro direttore,più passano i giorni e più mi convinco che il Presidente Mattarella ha sì rispettato la Costituzione cercando un'altra maggioranza in Parlamento, ma si è assunto anche la responsabilità di consentire ai 5stelle, che alle elezioni Europee hanno dimezzato i consensi, di continuare a imporre in Parlamento la loro politica, che è fatta di spot, più che di proposte studiate da esperti che abbiano una visione complessiva utile all'Italia. Penso al costo del reddito di cittadinanza, al no alle grandi opere, ai...